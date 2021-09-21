Вакцинація від Covid-19: у Вінниці майже 74% освітян зробили щеплення

Найвищий показник вакцинованих в інклюзивно-ресурсних центрах – 91,6 %

У Вінницькій міській територіальній громаді станом на 21 вересня від коронавірусної інфекції імунізувались майже 74% від загальної кількості працівників закладів освіти. Про це повідомляє прессужба Вінницької міської ради.

Найвищий показник вакцинованих в інклюзивно-ресурсних центрах – 91,6 %, а в закладах позашкільної освіти від Covid-19 щепились 83,8% працівників. Високий показник імунізованих і в школах та садочках.

Загальний відсоток імунізованих педагогічних і технічних працівників по освітянській галузі уже становить 73,6 % (на 16 вересня він складав 68,1%).

«Нині від коронавірусної інфекції вже щепились 91,6% працівників інклюзивно-ресурсних центрів, 83,8% – позашкільної освіти. Що стосується шкіл, тут ситуація теж досить непогана – 76,6 % вчителів вже вакциновані. В 30 міських школах щепилось 80% колективів, ще в п’яти – понад 70%. Ми сподіваємося, що навіть під час погіршенням епідеміологічної ситуації всі освітні заклади продовжать свою роботу», – зазначає директорка департаменту освіти міської ради Оксана Яценко.

В дитячих садочках Вінниці від коронавірусної інфекції імунізувалось 68,7% працівників.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 вересня, на Вінниччині виявлено 77 нових хворих на коронавірус і зареєстровано три смерті від ускладнень хвороби.

Як раніше повідомлялося, на Вінниччині чотири навчальних заклади перейшли на онлайн.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Стало відомо, як працюватимуть школи і дитсадки Одеси у разі потрапляня міста в «жовту» зону.