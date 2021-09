Американці створили вакцинний пластир для заміни уколів (фото)

Фото: University of North Carolina at Chapel Hill

Вчені зі Стенфордського університету і Університету Північної Кароліни в Чапел-Хілл винайшли надрукований на 3D-принтері пластир з вакциною, який забезпечує більший захист, ніж вакцинація через укол. Інформація про це розміщена на сайті Університету Північної Кароліни.

Згідно з дослідженням, проведеним на тваринах і опублікованому групою вчених в Proceedings of the National Academy of Sciences, отримана імунна відповідь від вакцини була в 10 разів сильніша, ніж при введення в м'яз руки за допомогою голки.

Головна відмінність цього пластиру від звичайних лікарських пластирів – наявність на полімерній основі надрукованих на 3D-принтері голок, довжини яких вистачає лише для того, щоб дотягнутися до шкіри і доставити речовина.

«Розробкою цієї технології ми сподіваємося закласти основу для більш швидкого розвитку індустрії вакцин, які можна буде застосовувати в менших дозах, без болю і неспокою», – каже Джозеф М. ДеСімоун, керівник дослідження.

Пластир з вакциною простий в застосуванні, ефективний, безболісний, менш інвазивний, ніж укол голкою, і його можна ставити собі самостійно. Оскільки пластир виробляють за допомогою 3D-друку, не важко підібрати конкретний варіант голок для вакцин від грипу, кору, гепатиту, Covid-19 або інших захворювань.

При цьому вакцинний пластир з мікроголкою не можна вважати варіантом класичної підшкірної ін'єкції: при його використанні в 50 разів сильніша відповідь Т-клітин і антиген-специфічних антитіл. Тепер вчені працюють над тим, щоб на основі технології зробити готовий до застосування продукт для введення вакцин Pfizer і Moderna від Covid-19.

