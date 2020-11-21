За підсумками місцевих виборів порушено 1100 кримінальних справ

Загалом в поліції отримали 16 тисяч заяв про порушення

З 5 вересня по 21 листопада Національною поліцією України було відкрито 1154 кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства. Протоколів про адмінпорушення складено удвічі більше.

Наймасовіше з зафіксованих порушень - незаконна агітація у день виборів

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1154 кримінальні провадження: 737 – відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов'язані з виборчим процесом», - йдеться в повідомленні Нацполіції в суботу.

У період з 5 вересня до 21 листопада загалом надійшло 16664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Органи поліції склали 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Повторне голосування в семи містах – 15 листопада, а також призначено на 22 листопада (11 міст).



