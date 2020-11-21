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    Місцеві вибори в Україні

    За підсумками місцевих виборів порушено 1100 кримінальних справ

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    Фото з відкритих джерел - За підсумками місцевих виборів порушено 1100 кримінальних справ
    Фото з відкритих джерел

    Загалом в поліції отримали 16 тисяч заяв про порушення

    З 5 вересня по 21 листопада Національною поліцією України було відкрито 1154 кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства. Протоколів про адмінпорушення складено удвічі більше.

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    Наймасовіше з зафіксованих порушень - незаконна агітація у день виборів

    «До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1154 кримінальні провадження: 737 – відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов'язані з виборчим процесом», - йдеться в повідомленні Нацполіції в суботу.

    У період з 5 вересня до 21 листопада загалом надійшло 16664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

    Органи поліції склали 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

    Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Повторне голосування в семи містах – 15 листопада, а також призначено на 22 листопада (11 міст).

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    Теги: кримінал вибори місцева влада
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