За підсумками місцевих виборів порушено 1100 кримінальних справ
Загалом в поліції отримали 16 тисяч заяв про порушення
З 5 вересня по 21 листопада Національною поліцією України було відкрито 1154 кримінальні провадження щодо порушень виборчого законодавства. Протоколів про адмінпорушення складено удвічі більше.
«До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 1154 кримінальні провадження: 737 – відкрито за фактами порушення виборчого законодавства, 417 – пов'язані з виборчим процесом», - йдеться в повідомленні Нацполіції в суботу.
У період з 5 вересня до 21 листопада загалом надійшло 16664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.
Органи поліції склали 2480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.
Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. Повторне голосування в семи містах – 15 листопада, а також призначено на 22 листопада (11 міст).