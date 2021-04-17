У Хабаровську вперше в цьому році пройшов опозиційний мітинг

Присутні були з прапорами Хабаровського краю, портретами Сергія Фургала і плакатам

Прапорів Росії на акції традиційно не було

Перший в цьому році мітинг на підтримку ексгубернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала пройшов у неділю, 17 квітня, в середмісті Хабаровська.

Як повідомляють росЗМІ, захід на Комсомольській площі був не надто численним, прийшло кілька десятків людей, але за участю представниці верхньої палати парламенту РФ та кореспондентки з Норвегії.

Як видно на фото і відео DVnovosti, присутні були з прапорами Хабаровського краю, портретами Сергія Фургала і плакатами. Також один чоловік прийшов зі стягом Лібертаріанської партії Росії.

Прапорів Росії, слід наголосити, на акції не було. На відміну від хабаровських («сепаратистських», як кажуть на них московські пропагандисти) біло-зелено-блакитних.

9 липня 2020 року в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували.

Очільник краю ці звинувачення заперечує. Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала. З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

Як повідомлялося, наприкінці серпня жителі Хабаровська в 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств і замахів.

Нагадаємо, 10 жовтня у російському місті Хабаровськ правоохоронці вперше за три місяці розігнали протест на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Всього затримали 25 людей.