  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Хабаровську вперше в цьому році пройшов опозиційний мітинг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Присутні були з&nbsp;прапорами Хабаровського краю, портретами Сергія Фургала і плакатам - У Хабаровську вперше в цьому році пройшов опозиційний мітинг
    Присутні були з прапорами Хабаровського краю, портретами Сергія Фургала і плакатам
    Фото: DVHab

    Прапорів Росії на акції традиційно не було

    Перший в цьому році мітинг на підтримку ексгубернатора Хабаровського краю РФ Сергія Фургала пройшов у неділю, 17 квітня, в середмісті Хабаровська.

    Як повідомляють росЗМІ, захід на Комсомольській площі був не надто численним, прийшло кілька десятків людей, але за участю представниці верхньої палати парламенту РФ та кореспондентки з Норвегії.

    Як видно на фото і відео DVnovosti, присутні були з прапорами Хабаровського краю, портретами Сергія Фургала і плакатами. Також один чоловік прийшов зі стягом Лібертаріанської партії Росії.

    Прапорів Росії, слід наголосити, на акції не було. На відміну від хабаровських («сепаратистських», як кажуть на них московські пропагандисти) біло-зелено-блакитних.

    9 липня 2020 року в Хабаровську затримали губернатора краю Сергія Фургала, який очолював регіон з осені 2018 року. Його звинуватили в організації вбивств і замахів на підприємців у 2004-2005 роках, після чого відправили до Москви й заарештували.

    Очільник краю ці звинувачення заперечує. Місцеві жителі впевнені в політичному підґрунті кримінального переслідування Фургала. З 11 липня у Хабаровську та інших містах краю, всього Далекого Сходу тривають мітинги на підтримку Фургала.

    Як повідомлялося, наприкінці серпня жителі Хабаровська в 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств і замахів.

    Нагадаємо, 10 жовтня у російському місті Хабаровськ правоохоронці вперше за три місяці розігнали протест на підтримку заарештованого губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала. Всього затримали 25 людей.

    Теги: Росія місцева влада політика протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies