Популярного білоруського співака, який підтримав протести, засудили на два роки

Артист торік підтримав протести у Білорусі, а після цього у нього знайшли наркотики

Сьогодні суд у Мінську виніс вирок у справі про незаконний обіг наркотиків і зберігання наркотичних речовин, у чому звинувачували популярного 22-річного репера Тіму Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов). Його засудили до двох років обмеження свободи без направлення до в'язниці. Співак відбуватиме «домашню хімію».

Зазначимо, що перед тим як у популярного співака знайшли наркотики, він підтримав білоруських громадян на тлі протестів через результати президентських виборів. У своєму Instagram він тоді писав: «Сьогодні, зі сльозами на очах, я пишу цей пост з трьома гучними «Пишаюся, пишаюся, пишаюся!».

Як повідомляла «Белта», артиста звинуватили в придбанні 1,9609 грама гашишу та у придбанні, зберіганні і вживанні 0,0375 грама амфетаміну.

Репера затримала міліціяі в ніч на 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів у Мінську. Під час обшуку в нього знайшли наркотичні речовини.

Під час обшуку у хлопця знайшли наркотичні речовини

Крім музиканта, в справі є ще один підозрюваний – Антон Кривецький.

На засіданні суду репер заявив, що амфетамін він купив ще восени 2020 року. Він пояснив, що 6 січня вони з другим обвинуваченим вжили частину наркотиків, які мали при собі, а шматочок гашишу ще залишився. Білоруських каже, що не збирався його збувати.

«Домашня хімія» – обмеження свободи без направлення до виправної установи. Тіма Білоруських перебуватиме на обліку кримінально-виконавчої інспекції, його регулярно відвідуватиме поліція. Музикант не зможе вживати навіть слабоалкогольні напої. Його маршрут буде суворо обмежений, а після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома.

Тіма Білоруських — білоруський співак та автор пісень. Сольну карʼєру почав у 2017 році. Отримав популярність у 2018 році з композицією «Мокрі кроси». За неї на Другій музичній премії «Жара Music Awards» він отримав нагороду в номінації «Хіт року». Потім вийшла пісня «Незабудка», яка теж стала хітом. У серпні 2020 року Тіма Білоруських підтримав співгромадян, які брали участь в протестних акціях після президентських виборів у Білорусі.