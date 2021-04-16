  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Популярного білоруського співака, який підтримав протести, засудили на два роки

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Репера Тіму Білоруських засудили до двох років &laquo;домашньої хімії&raquo; - Популярного білоруського співака, який підтримав протести, засудили на два роки
    Репера Тіму Білоруських засудили до двох років «домашньої хімії»
    Фото з білоруських ЗМІ

    Артист торік підтримав протести у Білорусі, а після цього у нього знайшли наркотики

    Сьогодні суд у Мінську виніс вирок у справі про незаконний обіг наркотиків і зберігання наркотичних речовин, у чому звинувачували популярного 22-річного репера Тіму Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов). Його засудили до двох років обмеження свободи без направлення до в'язниці. Співак відбуватиме «домашню хімію».

    Зазначимо, що перед тим як у популярного співака знайшли наркотики, він підтримав білоруських громадян на тлі протестів через результати президентських виборів. У своєму Instagram він тоді писав: «Сьогодні, зі сльозами на очах, я пишу цей пост з трьома гучними «Пишаюся, пишаюся, пишаюся!».

    Як повідомляла «Белта», артиста звинуватили в придбанні 1,9609 грама гашишу та у придбанні, зберіганні і вживанні 0,0375 грама амфетаміну.

    Репера затримала міліціяі в ніч на 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів у Мінську. Під час обшуку в нього знайшли наркотичні речовини.

    Під час обшуку у хлопця знайшли наркотичні речовини
    Під час обшуку у хлопця знайшли наркотичні речовини

    Крім музиканта, в справі є ще один підозрюваний – Антон Кривецький.

    На засіданні суду репер заявив, що амфетамін він купив ще восени 2020 року. Він пояснив, що 6 січня вони з другим обвинуваченим вжили частину наркотиків, які мали при собі, а шматочок гашишу ще залишився. Білоруських каже, що не збирався його збувати.

    «Домашня хімія» – обмеження свободи без направлення до виправної установи. Тіма Білоруських перебуватиме на обліку кримінально-виконавчої інспекції, його регулярно відвідуватиме поліція. Музикант не зможе вживати навіть слабоалкогольні напої. Його маршрут буде суворо обмежений, а після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома.

    Тіма Білоруських — білоруський співак та автор пісень. Сольну карʼєру почав у 2017 році. Отримав популярність у 2018 році з композицією «Мокрі кроси». За неї на Другій музичній премії «Жара Music Awards» він отримав нагороду в номінації «Хіт року». Потім вийшла пісня «Незабудка», яка теж стала хітом. У серпні 2020 року Тіма Білоруських підтримав співгромадян, які брали участь в протестних акціях після президентських виборів у Білорусі.
    Теги: Білорусь суд протест наркотики поліція співак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies