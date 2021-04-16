Популярного білоруського співака, який підтримав протести, засудили на два роки
Артист торік підтримав протести у Білорусі, а після цього у нього знайшли наркотики
Сьогодні суд у Мінську виніс вирок у справі про незаконний обіг наркотиків і зберігання наркотичних речовин, у чому звинувачували популярного 22-річного репера Тіму Білоруських (справжнє ім'я – Тимофій Морозов). Його засудили до двох років обмеження свободи без направлення до в'язниці. Співак відбуватиме «домашню хімію».
Зазначимо, що перед тим як у популярного співака знайшли наркотики, він підтримав білоруських громадян на тлі протестів через результати президентських виборів. У своєму Instagram він тоді писав: «Сьогодні, зі сльозами на очах, я пишу цей пост з трьома гучними «Пишаюся, пишаюся, пишаюся!».
Як повідомляла «Белта», артиста звинуватили в придбанні 1,9609 грама гашишу та у придбанні, зберіганні і вживанні 0,0375 грама амфетаміну.
Репера затримала міліціяі в ніч на 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів у Мінську. Під час обшуку в нього знайшли наркотичні речовини.
Крім музиканта, в справі є ще один підозрюваний – Антон Кривецький.
На засіданні суду репер заявив, що амфетамін він купив ще восени 2020 року. Він пояснив, що 6 січня вони з другим обвинуваченим вжили частину наркотиків, які мали при собі, а шматочок гашишу ще залишився. Білоруських каже, що не збирався його збувати.
«Домашня хімія» – обмеження свободи без направлення до виправної установи. Тіма Білоруських перебуватиме на обліку кримінально-виконавчої інспекції, його регулярно відвідуватиме поліція. Музикант не зможе вживати навіть слабоалкогольні напої. Його маршрут буде суворо обмежений, а після 19:00 він зобов'язаний перебувати вдома.