Україна висилає російського дипломата через провокації проти консула у Санкт-Петербурзі

Старший дипломат посольства Російської Федерації має покинути України до 22 квітня

У відповідь на провокацію проти українського консула в Санкт-Петербурзі, Україна висилає дипломата посольства Російської Федерації у Києві. Про це йдеться у коментарі речника МЗС України.

«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення.

Такі дії російської влади грубо порушують Віденську конвенцію про дипломатичні зносини від 1961 року і Віденську конвенцію про консульські зносини від 1963 року та вкотре підтверджують обраний Росією курс на подальше загострення з Україною», – говориться у повідомленні.

Також речник зазначає, що на тлі ескалації Російською Федерацією безпекової ситуації та масованої антиукраїнської пропаганди російська сторона продовжує провокації проти співробітників дипломатичних установ України в Росії.

У відповідь на зазначену провокацію старший дипломат посольства Росії в Києві має залишити територію України впродовж 72 годин, починаючи із 19 квітня, говориться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його. «Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Сьогодні російська сторона оголосила Олександра Сосонюка небажаною особою і запропонувала йому покинути територію Росії до 22 квітня.