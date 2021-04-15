Білорусь депортує українського правозахисника

Білоруська влада зобов’язала правозахисника залишити територію країни у триденний термін

Влада Білорусі ухвалила рішення депортувати українського правозахисника Володимира Яворського, який є чоловіком затриманої білоруськими силовиками активістки Тетяни Гацури-Яворської. Про це повідомляє «Белсат».

За даними ЗМІ, білоруська влада зобов’язала правозахисника залишити територію країни у триденний термін на 10 років.

«Факт тривалого проживання в Білорусі ігнорується судом, так само як і непричетність чоловіка до дій Тетяни Гацура-Яворської», – зазначається у повідомленні.

Володимир Яворський – правозахисник, голова Української Гельсінської спілки з прав людини у 2004-2012 роках.

Як зазначає видання, також 15 квітня добігає кінця 10-денний термін з моменту затримання Тетяни. Відтак жінці повинні пред'явити звинувачення або відпустити.

Білоруські силовики затримали активістку, засновницю громадського об'єднання «Ланка» та одну з організаторів виставки «Машина дихає, а я – ні» 6 квітня. Раніше повідомлялося, що її підозрюють у фінансовій підтримці протестів.

Правозахисники визнали Тетяну Гацура-Яворську політв'язнем, Європейська кіноакадемія та понад 50 кіноорганізацій закликали звільнити жінку.

Додамо, що днями Україна ввела нові обмеження на кордоні з Білоруссю. Додаткові обмеження будуть діяти щонайменше до 31 грудня.

Також прикордонники пояснили, чому не впускають білорусів: деякі просто не можуть пояснити мету поїздки.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак кілька тижнів тому заявив, що Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Нещодавно голова української делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи Кравчук заявив, що після закінчення пандемії коронавірусу переговори з Донбасу можуть бути перенесені з Мінська до Польщі.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.