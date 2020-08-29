У Хабаровську пройшла 50-а за рахунком акція протесту на захист Сергія Фургала



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Багато людей несли плакати з підтримкою Олексія Навального DVHAB.ru

Мерія Хабаровська нарахувала 1 200 чоловік на мітингу

Жителі Хабаровська в 50-й раз поспіль влаштували несанкціоновану акцію на підтримку колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, заарештованого у справі про організацію вбивств і замахів.

Як повідомляє Хабаровський сайт DVhab.ru, акція розпочалася близько полудня за місцевим часом. Її учасники пройшли центральними вулицями міста і провели традиційний мітинг на площі Леніна, де знаходиться адміністрація Хабаровського краю.

У мерії Хабаровська число учасників акції оцінили в 1200 чоловік. Однак, за оцінкою журналістів DVhab.ru, «можна говорити про тисячі чоловік». У ході також взяла участь автоколона, повідомляє телеграм-канал Avtozak LIVE.

Присутні скандували «Путін – злодій», «Дегтярьов, виходь», «Уряд – у відставку», «Путін, випий чаю, Хабаровськ пригощає!», Повідомляє твіттер штабу Навального в Хабаровську, який веде онлайн-трансляцію акції. Багато несли плакати на підтримку Олексія Навального, який знаходиться в комі в берлінській клініці «Шаріте».

Нагадаємо, що 10 серпня, в російському Хабаровську пройшов черговий мітинг на підтримку арештованого екс-губернатора регіону Сергія Фургала.

Як повідомлялося, відразу після закінчення президентських виборів в Білорусі ввечері 9-го і вночі 10 серпня в ряді міст країни спалахнули сутички протестувальників з ОМОНом і іншими силовиками.