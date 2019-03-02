У Хорватії сотні журналістів протестували проти цензури у ЗМІ



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Журналісти звернулися до уряду, щоб той вплинув на ситуацію

Представники хорватських медіа провели акцію проти тиску на журналістів та свободу слова.

Кілька сотень хорватських журналістів провели в столиці країни Загребі в суботу, 2 березня, акцію на підтримку свободи слова та проти тиску на працівників ЗМІ. Вони пройшли маршем до міністерства культури, яке в країні відповідальне за сферу ЗМІ, та провели мітинг на площі, де розташовані будівлі парламенту та уряду.

Захід під назвою «Ви захопили ЗМІ, але ми не відмовимося від журналістики» був організований хорватською журналістською асоціацією, повідомляє агенція AP. Таким чином представники медіа вирішили відреагувати на понад 1,1 тисячі судових позовів, що були подані в країні проти журналістів. Учасники акції передали свої вимоги про припинення цензури у ЗМІ хорватському уряду консерваторів, який очолює лідер Хорватського демократичного союзу (HDZ) Андрей Пленкович.

Голова асоціації журналістів країни Хрвоє Зовко наголосив, що уряд країни «ігнорує проблему, оскільки переконаний, що таке ігнорування вирішить проблему».

Проблема із цензурою у ЗМІ у Хорватії опинилася в центрі уваги після того, як хорватський суспільний мовник HRT подав понад 30 судових позовів проти журналістів телеканалу та інших ЗМІ, які скаржилися на цензуру.

Джерело: Deutsche Welle