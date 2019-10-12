В єгипетській гробниці знайшли найдавнішу карту загробного світу



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Фото: Harco Willems / The Journal of Egyptian Archaeology

Напис являє собою поєднання ієрогліфів і символів

У Єгипті виявили найдавнішу відому «карту» загробного світу, вік якої оцінили приблизно в чотири тисячі років. Загадкові знаки збереглися на дошках труни в похоронній шахті некрополя Дейр-ель-Берш.

Археологи встановили, що труна належала знатній жінці на ім’я Анк, яка жила на початку періоду Середнього царства (2050 – 1710 роки до нашої ери), повідомляє The Journal of Egyptian Archaeology.

Напис являє собою поєднання ієрогліфів і символів, відомих в Стародавньому Єгипті як «Книга двох шляхів» – це своєрідна «ілюстрація» подорожі померлого через потойбічний світ. Вона є попередницею «Книги мертвих», яка з’явилася в епоху Нового царства.

Невідомий автор зобразив дві зигзагоподібні лінії – два маршрути, за якими мертві можуть дістатися до володінь Осіріса. У давньоєгипетській міфології він вважався царем загробного світу і суддею душ покійних. Текст також включав заклинання, що допомагають відігнати демонів.

«По суті, «Книгу двох шляхів» можна вважати першою ілюстрованою книгою в історії», – зазначив експерт по Стародавньому Єгипту доктор Фой Скалф із Чиказького університету.

Археологи відзначили, що гробницю Анк розграбували декілька століть назад, і дерев’яні дошки з ієрогліфами – одні з небагатьох артефактів, які вціліли до наших днів. Але вони становлять велику цінність для науки.

Гробницю датували, спираючись на вирізані всередині написи. Так, в них згадується номарх Джехутінахт, що жив в Єгипті в XXI-XX століттях до нашої ери. Якщо тексти з «Книги двох шляхів» були створені в той же час, то вони на 500 років старше найдавніших відомих на сьогоднішній день примірників.