У піраміді Хеопса знайшли «переговорний пристрій»



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Хеопс перед смертю використовував свою піраміду як постійну резиденцію

Група археологів з Польщі вже кілька років проводить розкопки в районі піраміди Хеопса і проводить дослідження всередині піраміди.

На їхню думку знайдені вузькі коридори в стінах, що ведуть від усипальниці до зовнішніх коридорах, були своєрідним переговорними пристроями, передає rusjev.

Це відкриття узгоджується з даними про те, що Хеопс в останні роки життя використовував піраміду як свою резиденцію і без потреби не залишав її територію.

Найімовірніше, вважає польський науковець Сапковський, через цю систему коридорів передавався голос фараона за межі піраміди, якщо до його резиденції приходили жителі Єгипту, яким не дозволялося його бачити. Вважалося, що для всіх смертних, фараон був живим богом.

Коридори мають досі відмінну звукопередачу. Однак дослідження поки тривають. Раніше в стіні піраміди був виявлений навіть невеликий крематорій, який ймовірно використовували для жертвоприношень.

Останні дослідження стародавніх манускриптів говорять про те, що піраміда Хеопса будувалася всім населенням Єгипту. Крім того, Хеопс і можливо інші фараони перед смертю використовували свої піраміди як постійну резиденцію, оточивши її особливо відданими чиновниками і охороною.

Ця традиція, вважають археологи, виникла у другій половині правління фараонів в Єгипетському царстві.

Нагадаємо, археологи знайшли стародавнє святилище на острові Хортиця Запорізької області. Йому 3-4 тис. років – є ровесником піраміди Хеопса.