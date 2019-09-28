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    У світі

    На антиурядових протестах у Єгипті затримано близько двох тисяч осіб

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    На антиурядових протестах у Єгипті затримано близько двох тисяч осіб
    Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

    До великих міст влада направила додаткові військові сили

    Правозахисники заявляють про арешт майже двох тисяч людей з початку протестів на минулих вихідних. 

    Про це повідомляє Al Jazeera.

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    Протестанти виступають проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі. 

    Як йдеться у повідомленні, до великих міст влада направила додаткові військові сили, поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних дорогах і площах. Також уряд заблокував новинні веб-сайти та доступ до месенджерів. 

    Як повідомлялося, у Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.

    Нагадаємо, в індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.

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