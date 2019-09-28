На антиурядових протестах у Єгипті затримано близько двох тисяч осіб
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
До великих міст влада направила додаткові військові сили
Правозахисники заявляють про арешт майже двох тисяч людей з початку протестів на минулих вихідних.
Про це повідомляє Al Jazeera.
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Протестанти виступають проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі.
Як йдеться у повідомленні, до великих міст влада направила додаткові військові сили, поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних дорогах і площах. Також уряд заблокував новинні веб-сайти та доступ до месенджерів.
Як повідомлялося, у Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.
Нагадаємо, в індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.