На антиурядових протестах у Єгипті затримано близько двох тисяч осіб



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Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

До великих міст влада направила додаткові військові сили

Правозахисники заявляють про арешт майже двох тисяч людей з початку протестів на минулих вихідних.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Протестанти виступають проти корупції та правління президента Абделя-Фаттаха аль-Сісі.

Як йдеться у повідомленні, до великих міст влада направила додаткові військові сили, поліція зупиняє і обшукує пішоходів на основних дорогах і площах. Також уряд заблокував новинні веб-сайти та доступ до месенджерів.

Як повідомлялося, у Єгипті протягом кількох днів антиурядових протестів поліція затримали близько пів тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, в індонезійській провінції Папуа в ході протестів загинули 27 осіб, поранено до 77 осіб.