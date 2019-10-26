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    В Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

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    В Єгипті продовжили режим надзвичайного стану

    Президент Єгипту продовжив режим надзвичайного стану в країні на три місяці

    Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив на три місяці дію режиму надзвичайного стану, який ввели в країні два з половиною роки тому.

    Про це повідомляє Еgypt Independent.

    Повідомляється, що схвалений урядом указ набирає чинності по всій республіці з 01:00 за місцевим часом (02:00 за київським) 27 жовтня.

    Згідно документу, збройним силам і міністерству внутрішніх справ наказано «вжити необхідні заходи для протистояння загрозі тероризму, припинення його фінансування, забезпечити безпеку на всій території республіки, захищати державну і приватну власність, а також життя громадян».

    Нагадаємо, надзвичайні заходи були введені в Єгипті в квітні 2017 року після терактів у церквах у єгипетських містах Танта і Олександрія. Тоді смертники підірвали себе під час святкових служб з нагоди Вербної неділі, 45 людей загинули, понад 120 постраждали.

    У квітні влада Єгипту продовжила надзвичайний стан в країні на три місяці і ввела комендантську годину в деяких районах північного Синаю, біля Ізраїлю і Гази. Раніше Єгипет ввів надзвичайний стан для боротьби з ісламістськими бойовиками. До повстання 2011 року, коли скинули президента Хосні Мубарака в Єгипті довгий час існувало надзвичайний стан.

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