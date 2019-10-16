У ЄС відклали початок роботи нової Єврокомісії на місяць
Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави Єврокомісії 1 листопада
Нова Єврокомісія не запрацює вчасно
Новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн не почне роботу 1 листопада, як було заплановано.
Цю інформацію підтвердив спікер Європейського парламенту у середу.
Колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави найвищого виконавчого органу ЄС, Єврокомісії, 1 листопада. Проте євродепутати вирішили відкласти початок роботи нової комісії на місяць.
У нової Єврокомісії виникли проблеми з кандидатурами в єврокомісари від Угорщини, Румунії та Франції. Перші пропозиції були відхилені профільними комітетами Європарламенту.
Крім того, в Румунії відбулася зміна уряду, і тепер друга подана кандидатура повинна бути схвалена новим Кабміном.
Нагадаємо, Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом».
Джерело: Європейська правда