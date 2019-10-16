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    У світі

    У ЄС відклали початок роботи нової Єврокомісії на місяць

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    <p>Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави Єврокомісії 1 листопада</p> - У ЄС відклали початок роботи нової Єврокомісії на місяць

    Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави Єврокомісії 1 листопада

    Нова Єврокомісія не запрацює вчасно

    Новий склад Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн не почне роботу 1 листопада, як було заплановано.

    Цю інформацію підтвердив спікер Європейського парламенту у середу.

    Колишня міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн повинна була замінити Жана-Клода Юнкера на посаді глави найвищого виконавчого органу ЄС, Єврокомісії, 1 листопада. Проте євродепутати вирішили відкласти початок роботи нової комісії на місяць.

    У нової Єврокомісії виникли проблеми з кандидатурами в єврокомісари від Угорщини, Румунії та Франції. Перші пропозиції були відхилені профільними комітетами Європарламенту.

    Крім того, в Румунії відбулася зміна уряду, і тепер друга подана кандидатура повинна бути схвалена новим Кабміном.

    Нагадаємо, Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом».

    Джерело: Європейська правда

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