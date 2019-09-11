Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урсула фон дер Ляєн

Майбутня президентка Єврокомісії перейменувала низку посад у новій Європейській комісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання

Майбутню президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн піддали критиці в ксенофобії за створення нової посади в цій установі ЄС. Про це повідомляє BBC.

«Майбутню президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн звинуватили у створенні нової посади з ксенофобським підтекстом. Зокрема, посада єврокомісара з питань міграції внутрішніх справ та громадянства матиме назву «Захист Європейського способу життя». Нову назву швидко розкритикували представники неурядових організацій, політики і звичайні користувачі соціальних мережах», - йдеться в повідомленні.

Так, наприклад, німецька євродепутатка Ска Келлер, яка очолює групу партії «Зелені» в Європарламенті, висловила стурбованість тим, що нова посада передбачає «протиріччя між підтримкою біженців та європейськими цінностями». А французький євродепутат Демієн Кареме заявив, що нова назва – «гидота».

У свою чергу, керівник офісу європейських інституцій Amnesty International Ева Гедді заявила, що «поєднання міграції з безпекою у портфелі уповноваженого з питань захисту нашого європейського способу життя ризикує надіслати тривожне повідомлення».

Як відомо, Урсула Фон дер Ляєн перейменувала низку посад у новій Європейській комісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання.

Джерело: Укрінформ

Джерело: segodnya.ua