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    Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом»

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    Урсула фон дер Ляєн&nbsp; - Урсулі фон дер Ляєн закидають створення в Єврокомісії посади «з ксенофобським підтекстом»
    Урсула фон дер Ляєн 

    Майбутня президентка Єврокомісії перейменувала низку посад у новій Європейській комісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання

    Майбутню президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн піддали критиці в ксенофобії за створення нової посади в цій установі ЄС. Про це повідомляє BBC.

    «Майбутню президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн звинуватили у створенні нової посади з ксенофобським підтекстом. Зокрема, посада єврокомісара з питань міграції внутрішніх справ та громадянства матиме назву «Захист Європейського способу життя». Нову назву швидко розкритикували представники неурядових організацій, політики і звичайні користувачі соціальних мережах», - йдеться в повідомленні.

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    Так, наприклад, німецька євродепутатка Ска Келлер, яка очолює групу партії «Зелені» в Європарламенті, висловила стурбованість тим, що нова посада передбачає «протиріччя між підтримкою біженців та європейськими цінностями». А французький євродепутат Демієн Кареме заявив, що нова назва – «гидота».

    У свою чергу, керівник офісу європейських інституцій Amnesty International Ева Гедді заявила, що «поєднання міграції з безпекою у портфелі уповноваженого з питань захисту нашого європейського способу життя ризикує надіслати тривожне повідомлення».

    Як відомо, Урсула Фон дер Ляєн перейменувала низку посад у новій Європейській комісії, яка почне роботу з 1 листопада, щоб зробити їх менш офіційними та більш орієнтованими на поставлені завдання.

    Джерело: Укрінформ

    Джерело: segodnya.ua

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