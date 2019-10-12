Франція панує докорінно змінити процес вступу до ЄС



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У Франції вважають недостатнім прогрес Албанї і Північної Македонії у втіленні реформ

У Парижі мають намір заблокувати вступ двох нових членів до Євросоюзу

Франція має намір заблокувати запланований початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії до Європейського Союзу.

Про це повідомило агентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела в Брюсселі, передає DW.

Зазначається, що у Парижі вважають недостатнім прогрес цих двох країн у втіленні реформ, проведення яких вважається передумовою для членства в Євросоюзі.

Крім того, за даними співрозмовників видання, Франція висунула умовою свої згоди на вступ цих двох західнобалканських країн до ЄС докорінну реформу процесу прийому нових членів до спільноти. У Парижі вважають занадто «технічним» нинішній процес прийому нових членів, що серйозно ускладнює його зупинку в разі небажаного розвитку ситуації.

В той же час у Берліні посилаються зокрема на рішення Європейської Комісії (ЄК), яка визнала, що уряди в Тирані та Скоп'є виконали умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

«Албанія та Північна Македонія виконали всі необхідні реформи для початку переговорів про їхній вступ до Євросоюзу»,- заявляє Єврокомісія.

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