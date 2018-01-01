У Європарламенті проголосували за санкції проти Польщі

Доля польської резолюції вирішиться вже на наступній сесії

Комітет громадянських свобод і юстиції Європарламенту розглянув резолюцію, що запускає процес введення санкцій проти Польщі. Причина санкцій - судова реформа, прийнята в країні за ініціативою президента Дуди в кінці 2017 року. Як повідомляє PAP, розгляд резолюції завершило голосування, в ході якого 33 члени комітету з 42 проголосували за



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Доля польської резолюції вирішиться вже на наступній сесії

Комітет громадянських свобод і юстиції Європарламенту розглянув резолюцію, що запускає процес введення санкцій проти Польщі. Причина санкцій - судова реформа, прийнята в країні за ініціативою президента Дуди в кінці 2017 року.

Як повідомляє PAP, розгляд резолюції завершило голосування, в ході якого 33 члени комітету з 42 проголосували за активацію ст. 7 Договору ЄС. Крім того, комітет закликав Польщу прислухатися до отриманих раніше рекомендацій і переглянути судову реформу, оскільки чинний варіант несе серйозну загрозу порушення європейських цінностей.

Голосування Європарламенту щодо польської резолюції відбудеться вже на наступній сесії.

Нагадаємо, що ст. 7 Договору про ЄС передбачає накладання санкцій на країну-члена ЄС, яка допустила на своїй території порушення демократичних цінностей. Відповідно до цієї статті, у разі, якщо третина держав-членів Євросоюзу заявить про порушення на території однієї з країн-учасниць демократичних цінностей, Рада чотирма п'ятими голосів і з схвалення Європарламенту повинна визнати факт порушення, вислухати представника обвинуваченої в порушенні країни і надати рекомендації для виправлення ситуації. Якщо необхідні заходи не будуть прийняті, Рада має право обмежити звинувачену країну в правах, передбачених Договором ЄС, зокрема Польщі, яка проігнорувала вже дві рекомендації від Ради, загрожує позбавлення права голосу в органах управління Євросоюзом.

Стаття ніколи не використовувалася, і Польща може стати першою в історії Європейського Союзу країною-учасницею, на яку будуть накладені санкції.

Загрозу демократичним цінностям бачать в судовій реформі, згідно з якою Національна рада суддів Польщі, що забезпечує незалежність судової системи, на 40% буде призначатися нижньою палатою парламенту, де в даний час більшість тримає правляча партія «Право і справедливість». Відповідний закон був поданий президентом Анджеєм Дудою, прийнятий Сеймом 8 грудня і підписаний президентом 20 грудня 2017 року.

Джерело: 112 Україна