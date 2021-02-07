Генпродюсер каналу «112 Україна» збирається у нардепи від ОПЗЖ

Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори в парламент у виборчому окрузі № 50 у Донецькій області

Партія «Опозиційна платформа – За життя» висунула кандидатом у народні депутати на довиборах до парламенту в окрузі №50 Донецької області генпродюсера заблокованого телеканалу «112 Україна» Артема Марчевського.

Марчевський у коментарі виданню «Новости Донбасса» підтвердив, що досі працює генпродюсером телеканалу. Водночас він керує молодіжним крилом ОПЗЖ.

Як пише «Детектор медіа», Марчевський часто з’являвся в ефірах телеканалів, пов’язаних з Медведчуком. Однак його титрують лише як партійного функціонера.

Довибори до Ради в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року, тому що Руслан Требушкін склав депутатський мандат після обрання мером Покровська.

Зазначимо, нардеп Тарас Козак володіє не лише каналами 112, Zik та NewsOne, на які наклали санкції. РНБО володіє інформацією про вісім його телеканалів.

Також Служба безпеки України надасть документи щодо заблокованих каналів, які належать Тарасу Козаку. Це може статися вже найближчим часом. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що кримінальний процес у цій справі може бути тривалим, проте блокування каналів було необхідним ще до кінця розслідування.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Також Центр протидії корупції встановив, що Козак через свій кіпрський офшор повязаний з «ЛНР/ДНР» від 2014 року.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.