Колишній глава Незалежної медіа-профспілки пояснив різницю між Russia Today і каналами Медведчука

«Ніхто ж не обурювався, коли заборонили Russia Today чи інші російські телеканали, але зараз інша ситуація…»

Багато громадських організацій і журналістів тиснули на владу, щоби вона закрила NewsOne, ZIK і «112 Україна» замість того, щоби добиватися законодавчого унормування пропаганди. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній глава Незалежної медіа-профспілки України Сергій Гузь.

«Ніхто ж не обурювався, коли заборонили Russia Today чи інші російські телеканали Зараз інша ситуація – мова про українські телеканали. І якщо на них ворожа проросійська пропаганда, то журналістам потрібно було б у свою чергу ставити питання перед парламентарями, що в законодавстві є прогалина», – сказав Гузь.

Він пояснив, чому Міжнародна федерація журналістів і Національна спілка журналістів України засуджують рішення України щодо санкцій проти NewsOne, ZIK і «112 Україна».

«Засуджується не держава Україна, а рішення високопосадовця – президента України. По-друге, я б став на захист Сергія Томіленка (голова Національної спілки журналістів України). Коли б я зараз був керівником Незалежної медіа-профспілки України, мав би таку ж саму позицію. Тут мова не про те, праві, чи не праві телеканали, а про те, чи могла влада в такий спосіб закривати будь-який телеканал. Спочатку влада має довести провину», – пояснив Гузь.

За його словами, пропаганда – це абстрактне поняття. Із цієї підстави можна закрити будь-який телеканал в Україні, бо на всіх вона є.

«Якщо подивитися на процес очима Міжнародної федерації журналістів, то можна побачити, що скрізь повно пропаганди. І виходить так, що якусь групу телеканалів закривають, а інших через пропаганду – ні. Всередині України ми розуміємо, що мова в обвинуваченнях у проросійськості пропаганди. Але де і в якому законі написане, що таке проросійська пропаганда? Не можна в юридичних питаннях оперувати до абстрактних понять. Якщо є пропаганда країни-агресора, хтось фінансує терористів, то є конкретні статті в законодавстві, за таке порушення закону передбачена кримінальна відповідальність. Чи були за весь час існування каналів висунуті обвинувачення у фінансуванні тероризму? Нічого цього не зроблено, але канали закриті. Це є свавіллям влади», – підкреслив Гузь.

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський оцінив можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та Zik через суд. Він заявив, що рішення РНБО є бездоганним.

Читайте також: