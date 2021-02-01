Цензура в соцмережах: Лукашенко встановить жорсткі правила в інтернеті

Лукашенко заявив, що необхідна «жорстка заборона на втручання в особисте життя і руйнування суспільно-політичного ладу держави»

У Білорусі можуть запровадити цензуру у соцмережах.

Таку думку висловив Олександр Лукашенко під час зустрічі зі студентами Білоруського державного університету, пише PRпортал посилаючись на пресслужбу.

Лукашенко вважає, що з часом країни почнуть вводити цензуру в соціальних мережах, але «Білорусь не може бути організатором цього процесу».

«Напевно, той, хто породив цього змія і випустив з пляшки, і повинен цей процес починати. Ми взагалі це зробити не зможемо. Якщо ми закриємо один напрямок, у нас вилізе в іншому», – сказав він.

Водночас Лукашенко заявив, що необхідна «жорстка заборона на втручання в особисте життя і руйнування суспільно-політичного ладу держави».

«Завдяки соціальним мережам та мессенджерам ми можемо зараз породити планетарну революцію. Ви бачите, що сьогодні у всіх країнах відбуваються подібні події, які керуються через ці мережі і не з місця. Як у нас було: все керувалося з території Польщі і Литви. Тому так, ми на порозі прийняття цих рішень», – вважає він.

Лукашенко додав, що в найближчі місяці в цій сфері в Білорусі будуть прийняті додаткові заходи – «для захисту інтересів держави і народу», як він це називає.

Масові акції протестів тривають в Білорусі з дня виборів 9 серпня 2020 року. Люди вимагають чесних виборів.

Раніше повідомлялося, що за прогнозами українських військових, до 200 груп білоруських і російських спецпризначенців можуть проникнути через наш кордон в разі загострення ситуації.