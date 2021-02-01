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    Цензура в соцмережах: Лукашенко встановить жорсткі правила в інтернеті

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    Невизнаний президент Білорусі вважає, що соціальні мережі можуть породити планетарну революцію - Цензура в соцмережах: Лукашенко встановить жорсткі правила в інтернеті
    Невизнаний президент Білорусі вважає, що соціальні мережі можуть породити планетарну революцію
    Фото з відкритих джерел

    Лукашенко заявив, що необхідна «жорстка заборона на втручання в особисте життя і руйнування суспільно-політичного ладу держави»

    У Білорусі можуть запровадити цензуру у соцмережах.

    Таку думку висловив Олександр Лукашенко під час зустрічі зі студентами Білоруського державного університету, пише PRпортал посилаючись на пресслужбу.

    Лукашенко вважає, що з часом країни почнуть вводити цензуру в соціальних мережах, але «Білорусь не може бути організатором цього процесу».

    «Напевно, той, хто породив цього змія і випустив з пляшки, і повинен цей процес починати. Ми взагалі це зробити не зможемо. Якщо ми закриємо один напрямок, у нас вилізе в іншому», – сказав він.

    Водночас Лукашенко заявив, що необхідна «жорстка заборона на втручання в особисте життя і руйнування суспільно-політичного ладу держави».

    «Завдяки соціальним мережам та мессенджерам ми можемо зараз породити планетарну революцію. Ви бачите, що сьогодні у всіх країнах відбуваються подібні події, які керуються через ці мережі і не з місця. Як у нас було: все керувалося з території Польщі і Литви. Тому так, ми на порозі прийняття цих рішень», –  вважає він.

    Лукашенко додав, що в найближчі місяці в цій сфері в Білорусі будуть прийняті додаткові заходи –  «для захисту інтересів держави і народу», як він це називає.

    Масові акції протестів тривають в Білорусі з дня виборів 9 серпня 2020 року. Люди вимагають чесних виборів.

    Раніше повідомлялося, що за прогнозами українських військових, до 200 груп білоруських і російських спецпризначенців можуть проникнути через наш кордон в разі загострення ситуації. 

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко інтернет цензура соціальні мережі
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