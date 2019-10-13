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    У світі

    У Європі тисячі людей протестують проти військових дій Туреччини в Сирії

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    У Європі тисячі людей протестують проти військових дій Туреччини в Сирії

    Демонстранти скандували «Ердоган – терорист»

    Тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.

    Про це повідомляє DW.

    У суботу, 12 жовтня, до цих акцій протесту приєдналися тисячі жителів міст Німеччини. Акція в місті Кельн зібрала, за попередніми оцінками, понад 10 тисяч учасників, передає інформагенція dpa.

    Мітингарі, більшість з яких курди, вимагали негайного припинення силової операції турецьких військ у Сирії та засуджували дії президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Під час акції демонстранти несли численні прапори з курдськими національними кольорами.

    Час від часу демонстранти скандували «Ердоган – терорист». Крім того, вони неодноразово вимагали припинення поставок німецьких озброєнь для Туреччини. За даними поліції, акція в Кельні відбувається мирно та без інцидентів.

    На аналогічну акцію протесту в Франкфурті-на-Майні вийшло майже чотири тисячі учасників, повідомляють у місцевій поліції.

    Значно більше учасників зібрала схожа демонстрація у Парижі. За даними інформагенції AFP, що посилається на дані організаторів, до мітингу приєдналися близько 20 тисяч осіб. Серед учасників акції було й багато французьких політиків, особливо з боку лівих сил.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Я повідомлялося, міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.

    Туреччина Сирія акція протест курди
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