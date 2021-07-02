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    В Україні померла людина після вакцинації Pfizer

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    У Вінницькій області через чотири години після вакцинації від коронавірусу помер 47-річний місцевий житель - В Україні померла людина після вакцинації Pfizer
    У Вінницькій області через чотири години після вакцинації від коронавірусу помер 47-річний місцевий житель
    Фото з відкритих джерел

    47-річний чоловік помер через чотири години після вакцинації

    Після вакцинації від коронавірусу препаратом компанії Pfizer помер 47-річний житель Вінницької області. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

    Щеплення проти Covid-19 було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

    За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

    Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти Covid-19.

    Наразі цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики Департаменту охорони здоров’я Вінницької області.

    ДЕЦ і надалі в разі настання смерті протягом 30 днів після імунізації буде розслідувати такі випадки відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації.

    До слова, інформація про роботу центрів масової вакцинації в оперативному порядку оновлюється на сайті вакцинації від Covid-19 vaccination.covid19.gov.ua.

    Центр вакцинації від Covid-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, із 5 липня працюватиме щодня – із 10:00 до 17:30.

    Також відомо, що незабаром Україна отримає від США 2 млн доз вакцини Moderna.

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    Теги: смерть українці щеплення коронавірус
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    В Україні померла людина після вакцинації Pfizer