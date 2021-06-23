У Києві зафіксували аномальну спеку. Побито температурний рекорд

Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси

Останній раз так спекотно в столиці України було понад 70 років тому, а за словами синоптиків, це ще не межа.

Синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала в ефірі телеканалу «Київ» розповіла, що Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року.Тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

Так, сьогодні, 23 червня, у Києві зафіксовано температуру +34°C.

При цьому синоптики зазначають, що це не межа і вже завтра, 24 червня, у столиці очікується +35°C. Така ж ситуація має скластися у п'ятницю, 25 червня. Можливо, трохи знизить температуру дощ, який прогнозують у Києві цими вихідними.

Додамо, що сьогодні, 23 червня 2021 року, було дуже спекотно. На більшості території України температура повітря прогрілася вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм.

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