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    У Києві зафіксували аномальну спеку. Побито температурний рекорд

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    Кияни зіткнулися з рекордною спекою - У Києві зафіксували аномальну спеку. Побито температурний рекорд
    Кияни зіткнулися з рекордною спекою
    Фото з відкритих джерел

    Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року – тоді 23 червня зафіксували +33 градуси

    Останній раз так спекотно в столиці України було понад 70 років тому, а за словами синоптиків, це ще не межа.

    Синоптик Українського гідрометцентру Олександра Хала в ефірі телеканалу «Київ» розповіла, що Київ сьогодні побив температурний рекорд 1946 року.Тоді 23 червня зафіксували +33 градуси.

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    У Києві зафіксували аномальну спеку. Побито температурний рекорд

    Так, сьогодні, 23 червня, у Києві зафіксовано температуру +34°C.

    При цьому синоптики зазначають, що це не межа і вже завтра, 24 червня, у столиці очікується +35°C. Така ж ситуація має скластися у п'ятницю, 25 червня. Можливо, трохи знизить температуру дощ, який прогнозують у Києві цими вихідними.

    Додамо, що сьогодні, 23 червня 2021 року, було дуже спекотно. На більшості території України температура повітря прогрілася вдень від +32 до +34 градусів за Цельсієм.

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    Теги: прогноз погоди Київ спека
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    У Києві зафіксували аномальну спеку. Побито температурний рекорд