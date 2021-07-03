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    Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей

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    Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей - Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей
    Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей

    Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім'ї

    В результаті пожежі в житловому будинку в провінції Альберта на заході Канади загинули семеро людей. З них було четверо дітей. Про це повідомляє СВС.

    Пожежа сталася в місті Честермер в 16 кілометрах від Калгарі - адміністративного центру Альберти.

    Відзначається, що в будинку проживали дві мусульманські сім'ї.

    На даний момент причини пожежі встановлюються.

    Нагадаємо, у Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія».

    Тим часом, у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів.

    Теги: пожежа вибух Колумбія
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    Під час пожежі в Канаді загинули семеро людей