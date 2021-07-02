Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)

Усі охочі зможуть долучитися до перегляду показового виступу зі спеціальної підготовки

На Закарпатті організували захід у рамках Всеукраїнського культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у майбутнє», присвяченого 30-річчю незалежності України. Про це інформує Закарпаття онлайн.

Під час мистецького проєкту, організованого за сприяння облдержадміністрації, Ужгородського інституту культури і мистецтв та Управління патрульної поліції у Закарпатської області, провели відеозйомку.

Сьогодні о 21:00 на площі Народній усі охочі зможуть долучитися до перегляду показового виступу зі спеціальної підготовки особового складу роти тактико-оперативного реагування.

Додамо, що сьогодні, 2 липня, важлива дата для українських поліцейських та всіх причетних до реформування правоохоронної системи.

2 липня 2015 року було ухвалено закон «Про Національну поліцію», а вже 4 липня того ж року у Києві на Софійській площі працівники нової поліції склали присягу на вірність країні.

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