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    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)

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    Українські поліцейські гарно запалювали на площі - Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)
    Українські поліцейські гарно запалювали на площі
    Фото з відкритих джерел

    Усі охочі зможуть долучитися до перегляду показового виступу зі спеціальної підготовки

    На Закарпатті організували захід у рамках Всеукраїнського культурного марафону «Не забуваючи минуле, погляд у майбутнє», присвяченого 30-річчю незалежності України. Про це інформує Закарпаття онлайн.

    Під час мистецького проєкту, організованого за сприяння облдержадміністрації, Ужгородського інституту культури і мистецтв та Управління патрульної поліції у Закарпатської області, провели відеозйомку.

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    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)
    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)
    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)
    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)

    Сьогодні о 21:00 на площі Народній усі охочі зможуть долучитися до перегляду показового виступу зі спеціальної підготовки особового складу роти тактико-оперативного реагування.

    Додамо, що сьогодні, 2 липня, важлива дата для українських поліцейських та всіх причетних до реформування правоохоронної системи.

    2 липня 2015 року було ухвалено закон «Про Національну поліцію», а вже 4 липня того ж року у Києві на Софійській площі працівники нової поліції склали присягу на вірність країні.

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    Теги: Закарпаття акція поліція
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    Привітали поліцейських. В Ужгороді відбувся масовий флешмоб (фото)