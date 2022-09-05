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У Канаді сталася різанина з десятками жертв

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Канаді сталася різанина з десятками жертв
Правоохоронці працюють на 13 місцях злочинів
фото з відкритих джерел

Поліція розшукує двох підозрюваних у різанині у провінції Саскачеван

У канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували різанину, внаслідок якої загинуло щонайменше десять осіб і ще 15 постраждали. Наразі небезпечних злочинців розшукує поліція. Про це повідомляє The New York Times.

Правоохоронці зазначили, що «кілька» жертв зазнали випадкових нападів на території громади Джеймс Сміт Крі та в селі Велдон. Мешканцям міста Реджайна порадили не виходити із власних осель.

Поліція назвала імена підозрюваних - це Деміен і Майлз Сандерсони.

Наразі правоохоронці працюють на 13 місцях злочинів. Окрім 10 загиблих і 15 поранених, жертв може бути більше.

На події в Саскачевані відреагував й прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У своєму Twitter він назвав різанину «жахливою та несамовитою».

Нагадаємо, у серпні в чорногорському місті Цетинє невідомий відкрив стрілянину по людях у спальному районі.

Раніше у канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних.

Також у США сталася стрілянина в торговому центрі, є жертви. Стрільця ліквідував озброєний цивільний, що перебував у торговому центрі.

Теги: вбивство кримінал Канада поліція

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