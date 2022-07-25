У Канаді зловмисник влаштував стрілянину по безхатьках, є жертви (фото)

На думку поліції, напад був цілеспрямованим

У канадській провінції Британська Колумбія невідомий чоловік влаштував масову стрілянину по бездомних. В результаті інциденту є жертви. Про це повідомляє Reuters.

Масова стрілянина сталася вранці 25 липня в містечку Ленглі недалеко від Ванкувера. Місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію.

Представник Королівської кінної поліції Канади заявив, що в результаті стрілянини є кілька жертв. Однак не уточнив, скільки осіб було поранено, а скільки загинуло. За його словами, жертвами стали безхатьки, і на думку поліції, напад був цілеспрямованим.

Підозрюваний був описаний як білий чоловік у комбінезоні та камуфляжній футболці. Наразі його вже затримали.

Нагадаємо, до цього великий інцидент з масовою стріляниною в Канаді стався в 2020 році. Тоді загинуло не менше 22 осіб. Це була найкривавіша розправа за всю історію Канади.

Нещодавно у США сталася стрілянина в торговому центрі, є жертви. Стрільця ліквідував озброєний цивільний, що перебував у торговому центрі.

Трохи раніше, 4 липня, у США сталася стрілянина на параді до Дня незалежності: шестеро загиблих. Ще 16 людей отримали поранення.

Після стрілянини президент США Джо Байден виступив із заявою. Американський лідер пообіцяв не здаватися у боротьбі з «епідемією збройного насильства». Згодом з'явилося відео теракту.

Перед цим сталася стрілянина у Москві: є постраждалі (відео).

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