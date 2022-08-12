У Чорногорії чоловік відкрив вогонь по перехожих: 11 загиблих (відео)

Стрілянина сталася через сімейний конфлікт

У чорногорському місті Цетинє в п’ятницю вдень невідомий відкрив стрілянину по людях у спальному районі – є загиблі й поранені. Про це повідомляє RTCG із посиланням на поліцію.

Зазначається, що інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом – тоді чоловік раптом відкрив вогонь по перехожих.

За даними RTCG, унаслідок стрілянини загинули щонайменше 11 людей і ще шестеро зазнали поранень, зокрема діти – в цей час у Цетинє зібрався молодіжний табір.

Відомо, що один із поліцейських отримав поранення у голову, а щонайменше двох людей – літню жінку та чоловіка – перевезли до клінічного центру Чорногорії.

За інформацією порталу, сам стрілець загинув. При цьому не уточнювалося, чи його ліквідувала поліція чи скоїв самогубство.

За даними ЗМІ, причиною стала побутова сварка.

До слова, у Бершаді за фактом стрілянини у багатоповерхівці поліцейські відкрили кримінальне провадження. У 48–річного місцевого жителя слідчі вилучили травматичний пістолет та набої до нього.