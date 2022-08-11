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На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину у багатоповерхівці

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Вінниччині чоловік влаштував стрілянину у багатоповерхівці
Стріляв з травматичної зброї у багатоквартирному будинку: поліція затримала зловмисника
фото: Нацполіція

Чоловік під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння

У Бершаді за фактом стрілянини у багатоповерхівці поліцейські відкрили кримінальне провадження. У 48–річного місцевого жителя слідчі вилучили травматичний пістолет та набої до нього. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Дії затриманого кваліфікували за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі терміном до 7 років.

За словами начальника Відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Вадима Революка, близько 20 години до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у багатоквартирному будинку на вулиці Покровська. За вказаною адресою виїхали працівники поліції охорони та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Поліцейські відразу встановили квартиру, з якої стріляли та затримали правопорушника, її власника.

Попередньо встановлено, що чоловік під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння. Він кілька раз вистрілив з травматичної зброї, перебуваючи на балконі своєї квартири та у під’їзді будинку. Ніхто з людей не постраждав.

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З правопорушником слідчі провели необхідні процесуальні дії та вилучили знаряддя злочину – пістолет з набоями.

До обрання запобіжного заходу та повідомлення про підозру затриманий перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Всі необхідні дозвільні документи на травматичну зброю у чоловіка є в наявності.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини події.

Нагадаємо, раніше у Холодногірському районі Харкова невідомий обстріляв мікроавтобус. Загинули дві людини. Злочинець покинув місце події, однак згодом його застрелили біля блокпоста під час затримання.

Теги: вінничани кримінал стрілянина

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