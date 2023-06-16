У Канаді сталася серйозна ДТП, десятки жертв (фото)

Не поділили дорогу вантажівка та пасажирський автобус

На півдні канадської провінції Манітоба унаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей, десятеро – постраждали. Про це повідомляє CBC News.

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ДТП трапилася поблизу містечка Карберрі.

«Десятеро людей були доправлені до лікарень із травмами й кількість загиблих може зрости протягом дня», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що всього у момент зіткнення в автобусі перебували 25 осіб, більшість з яких були пенсіонерами. Автобус прямував до місцевого казино.

Водії обох транспортних засобів вижили й наразі отримують медичну допомогу.

Поліція розпочала розслідування ДТП, однак поки не дійшла остаточного висновку щодо того, хто саме був винуватцем аварії.

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фото: CBC News

До евакуації поранених з місця аварії було залучено 14 лікарів швидкої медичної допомоги, два гелікоптери й два медичні літаки.