У Канаді сталася серйозна ДТП, десятки жертв (фото)
Не поділили дорогу вантажівка та пасажирський автобус
На півдні канадської провінції Манітоба унаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей, десятеро – постраждали. Про це повідомляє CBC News.
ДТП трапилася поблизу містечка Карберрі.
«Десятеро людей були доправлені до лікарень із травмами й кількість загиблих може зрости протягом дня», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що всього у момент зіткнення в автобусі перебували 25 осіб, більшість з яких були пенсіонерами. Автобус прямував до місцевого казино.
Водії обох транспортних засобів вижили й наразі отримують медичну допомогу.
Поліція розпочала розслідування ДТП, однак поки не дійшла остаточного висновку щодо того, хто саме був винуватцем аварії.
До евакуації поранених з місця аварії було залучено 14 лікарів швидкої медичної допомоги, два гелікоптери й два медичні літаки.
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