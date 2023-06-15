ДТП на $500 тис.: у Києві зіткнулися Maserati і Lamborghini (фото, відео)
Обставини аварії встановлюються
У середу, 14 червня, у центрі Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі елітних автомобілів.
Як повідомили телеграм-канали, зіткнулися Maserati Levante та лімітований Lamborghini Huracan Fluo Capsule.
Обставини аварії встановлюються. Але судячи з оприлюднених фото та відео ДТП, кросовер Maserati Levante врізався в суперкар Lamborghini Huracan.
Судячи з вартості автівок, що потрапили у ДТП, може розоритися якась страхова компанія.
Зокрема, вартість лімітованого Lamborghini Huracan Fluo Capsule складає близько $400 тис. Новий Maserati Levante коштує близько $100 тис.
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