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Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП
Внаслідок ДТП загинув 15-річний хлопець, ще сім підлітків отримали ушкодження
фото: Чернівецька обласна прокуратура

19-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння й не впорався з керуванням

Прокуратура повідомила про підозру 19-річному водію, який 12 червня не впорався з кермуванням і потрапив у ДТП, де загинув 15-річний хлопець, ще сім підлітків отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Підозру водію повідомили за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

За даними слідства, 12 червня цього року у селі Стара Жадова Чернівецького району у ДТП загинув 15-річний пасажир «Toyota Land Cruiser», ще семеро неповнолітніх одержали ушкодження різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що 19-річний водій вказаного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом, внаслідок удару траспортний засіб перекинувся. Слідство триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Львівщині суд ув’язнив чоловіка на шість років з конфіскацією майна. Все через те, що він ошукав свого друга: взяв у нього $50 тисяч у борг, а розписку підписав чорнилом, що зникає.

Раніше стало відомо, що командир Росгвардії РФ на окупованій частині Запорізької області знущався з українських полонених. В одного з військових він почав стріляти за те, що той відмовився говорити з ним російською мовою.

До слова, у Києві на проспекті Шухевича до патрульних поліцейських підійшов випадковий перехожий, щоб пригостити їх наркотиками. Після цього його затримали.

 

Теги: Чернівецька область прокуратура смерть ДТП діти

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Кримінал

Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП
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