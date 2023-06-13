Один підліток загинув, сім ушкоджено. На Буковині 19-річного водія підозрюють у страшній ДТП

19-річний водій перебував у стані алкогольного сп’яніння й не впорався з керуванням

Прокуратура повідомила про підозру 19-річному водію, який 12 червня не впорався з кермуванням і потрапив у ДТП, де загинув 15-річний хлопець, ще сім підлітків отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

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Підозру водію повідомили за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого).

За даними слідства, 12 червня цього року у селі Стара Жадова Чернівецького району у ДТП загинув 15-річний пасажир «Toyota Land Cruiser», ще семеро неповнолітніх одержали ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Встановлено, що 19-річний водій вказаного транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом, внаслідок удару траспортний засіб перекинувся. Слідство триває.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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