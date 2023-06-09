У Києві сталася жахлива ДТП за участю блогера, фото та відео
Водій ледве вцілів і зараз він перебуває у тяжкому стані
У Києві ввечері 9 червня сталася серйозна ДТП у Печерському районі. На бульварі Лесі Українки біля ЦВК автомобіль вилетів із проїжджої частини, є постраждалі. Про це повідомляє Telegram- канал «Київ Info».
Навколо місця аварії зібралося багато людей, також працюють поліція та швидка допомога. Дехто з очевидців вирахував винуватця ДТП – ним може виявитися відомий блогер, тренер і бодібілдер Сергій Данилець.
Підтвердження цієї інформації наразі немає, але номери та марка авто збігаються з тим, на якому їздить блогер.
На кадрах видно, як один автомобіль вилетів за межі проїзної частини та сильно постраждав. За попередньою інформацією, водій їхав на великій швидкості, але не впорався з керуванням та врізався у стовп. Він живий, але у тяжкому стані.
«BMW блогера в хлам! Жахлива ДТП на вулиці Лесі Українки. Поки дихає, але стан важкий», – йдеться у повідомленні.
У мережі також з’явилося відео аварії.
Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили, що водія госпіталізовано. Поліцейські встановили, що чоловік не впорався з керуванням, у результаті чого влетів у бетонний стовп.
Раніше повідомлялося, що у столиці сталася велика дорожньо-транспортна пригода на бульварі Дружби Народів. Як зазначається, у ДТП втрапили п’ять автомобілів, є постраждалі.
Нещодавно також голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир суттєво перевищив швидкість, що призвело до скоєння смертельної ДТП, у якій загинув 22-річний нацгвардієць.
До слова, суд продовжив домашній арешт 55-річному українському актору Остапові Ступці через п’яну їзду. Чоловік влаштував ДТП у нетверезому стані.
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