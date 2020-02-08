Представник Зеленського пояснив необхідність земельної реформи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Лещенко про земельну реформу: Ми хочемо навести порядок у своєму домі Скріншот з відео

За словами представника президента, якщо закон не буде відповідати інтересам українського народу, Зеленський не підпише його

Земельна реформа в Україні проводиться для того, щоб навести лад і дати економічний поштовх державі.

Про це в ефірі токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» заявив уповноважений президента України з питань землі Роман Лещенко.

За його словами, реформа - це десятки нормативних актів, це передачі земель громадам і наведення порядку в кадастрах.

«Це приведення в порядок реєстрації, нотаріальної форми, це боротьба з рейдерами, це наведення порядку в частині аукціонів, це заборона будь-яких спекуляцій і маніпуляцій. Це довгий і складний шлях», - заявив Лещенко.

«На сьогодні мета у нас одна і проста: це якісні земельні відносини, легалізація всього того, що відбувається. Ми хочемо навести порядок у своєму домі», - додав він.

За словами представника президента, якщо закон не буде відповідати інтересам українського народу, Зеленський не підпише його.

Він також зазначив, що інші закони земельної реформи будуть прийматися в пакеті. І до того моменту, поки не буде підготовлена нормативна база, закони не будуть вступати в силу.

Як відомо, Рада у п’ятницю продовжила розгляд закону про ринок землі.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Як відомо, 6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.