Лукашенко не зміг домовитися з Путіним про знижку на російську нафту



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Президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Росії Володимир Путін

Заступник голови адміністрації Путіна зазначив, що ціна на нафту для Білорусі буде ринковою

Президенти Білорусі Олександр Лукашенко та Росії Володимир Путін не змогли домовитися на переговорах в Сочі 7 лютого про знижку для Мінська на російську нафту.

Як пише «БелТа», заступник голови адміністрації Путіна Дмитро Козак зазначив, що ціна на нафту для Білорусі буде ринковою.

«Ми не можемо сьогодні різко змінити умови регулювання нашої нафтової галузі: ви знаєте, ціни на сиру нафту формуються ринком, а адміністративно не регулюються», — сказав Козак.

Також він додав, що білоруська влада повинна домовлятися про постачання нафти безпосередньо з російськими нафтовими компаніями і цим перемовинам російська влада нібито готова сприяти.

«Якщо надавати знижки, нам необхідно було би вводити державне регулювання нафтового ринку, що ми зробити не зможемо, ми не можемо змінювати постійно правила гри, ставити в незрозуміле становище наші нафтові компанії», — переконує Козак.

Водночас він зазначив, що Росія буде поставляти газ до Білорусі у 2020 році на умовах 2019 року.

Нагадаємо, Росія та Білорусь не можуть домовитися про новий контракт на поставку нафти. У зв'язку з цим у січні Білорусь отримала першу партію нафти з Норвегії.

Республіка до останнього намагалася домовитися про постачання російської нафти після 1 січня 2020 року, але безрезультатно. У результаті 31 грудня 2019 року президент Олександр Лукашенко розпорядився шукати нафту в іншому місці. У тому числі йшлося про залізничні поставки з балтійських портів і реверсі по одній або двом ниткам нафтопроводу «Дружба». Напередодні можливість такого реверсу з технічної точки зору спростувала Польща.

Причиною проблем у переговорах став російський податковий маневр, через який вартість нафти для Білорусі буде підвищуватися. Одночасно з цим Москва хоче зберегти премії своїм нафтовим компаніям, про які домовилися в 2011 році. У зв'язку з цим, вважають в Білорусі, купувати російську нафту їм доведеться за цінами вище світових.