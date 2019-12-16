У Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати



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Алма-Ата була перейменована в Алмати в 1993 році

Алмати – «назва для дуже вузького кола людей»

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про зворотне перейменування міста Алмати в Алма-Ату.

Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

Свою позицію він озвучив під час розмови з письменником і громадським діячем Олжасом Сулейменовим. Той заявив, що «назва Алма-Ата більш масштабна і зрозуміла. Звучить широко, в ньому точне історичний зміст. Алмати - назва для дуже вузького кола людей».

Пізніше радник Токаєва Ерлан Карін уточнив агентству «Тасс», що, на думку президента, ідея про перейменування Алмати може обговорюватися тільки з урахуванням думки переважної більшості жителів міста.

При цьому зараз необхідно сконцентруватися на більш актуальних завданнях розвитку міста.

Як відомо, Алма-Ата була перейменована в Алмати в 1993 році.

До слова, МЗС України викликало посла Казахстану через заяву Токаєва про Крим.