  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати

    • Розсилка
    Алма-Ата була перейменована в Алмати в 1993 році - У Казахстані запропонували знову перейменувати місто Алмати
    Алма-Ата була перейменована в Алмати в 1993 році

    Алмати – «назва для дуже вузького кола людей»

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підтримав пропозицію про зворотне перейменування міста Алмати в Алма-Ату.

    Про це повідомляє Sputnik Казахстан.

    Свою позицію він озвучив під час розмови з письменником і громадським діячем Олжасом Сулейменовим. Той заявив, що «назва Алма-Ата більш масштабна і зрозуміла. Звучить широко, в ньому точне історичний зміст. Алмати - назва для дуже вузького кола людей».

    Пізніше радник Токаєва Ерлан Карін уточнив агентству «Тасс», що, на думку президента, ідея про перейменування Алмати може обговорюватися тільки з урахуванням думки переважної більшості жителів міста.

    При цьому зараз необхідно сконцентруватися на більш актуальних завданнях розвитку міста.

    Як відомо, Алма-Ата була перейменована в Алмати в 1993 році.

    До слова, МЗС України викликало посла Казахстану через заяву Токаєва про Крим.

    Казахстан політика президент місто Касим-Жомарт Токаєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ