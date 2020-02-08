  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський розповів, про що проситиме Папу Римського

    • Розсилка
    <p>Володимир Зеленський дуже хоче, щоб Ватикан допомагав Україні у розв'язанні питання війни й анексії Криму</p> - Зеленський розповів, про що проситиме Папу Римського

    Володимир Зеленський дуже хоче, щоб Ватикан допомагав Україні у розв'язанні питання війни й анексії Криму

    Президент України очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним «моментом істини»

    Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським 8 лютого планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

    Про це український президент розповів ЗМІ напередодні, 7 лютого. 

    Зеленський сказав, що очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним «моментом істини»:

    «Це, напевне, такий єдиний шанс у житті. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина». 

    «Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент. Бо я буду підіймати важливі питання: щоби Папа Римський особисто і Ватикан (вони підтримують Україну, нашу незалежність, територіальну цілісність), це для мене дуже важливо, щоб вони тиснули на Російську Федерацію», – сказав Зеленський. 

    Він також наголосив, що дуже хоче, щоб Ватикан допомагав Україні у розв'язанні питання війни й анексії Криму. 

    Нагадаємо, 8 лютого президент України зустрінеться у Ватикані з Папою Римським Франциском. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

    Глава УГКЦ Святослав розповів, що для України може принести візит Зеленського до Папи РимьскогоВолодимир

    Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

    Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.

    Читайте також:
      Росія анексія Папа Римський війна Ватикан незалежність політика Володимир Зеленський Україна президент
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ