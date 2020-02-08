Зеленський розповів, про що проситиме Папу Римського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський дуже хоче, щоб Ватикан допомагав Україні у розв'язанні питання війни й анексії Криму

Президент України очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним «моментом істини»

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським 8 лютого планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

Про це український президент розповів ЗМІ напередодні, 7 лютого.

Зеленський сказав, що очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним «моментом істини»:

«Це, напевне, такий єдиний шанс у житті. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина».

«Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент. Бо я буду підіймати важливі питання: щоби Папа Римський особисто і Ватикан (вони підтримують Україну, нашу незалежність, територіальну цілісність), це для мене дуже важливо, щоб вони тиснули на Російську Федерацію», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що дуже хоче, щоб Ватикан допомагав Україні у розв'язанні питання війни й анексії Криму.

Нагадаємо, 8 лютого президент України зустрінеться у Ватикані з Папою Римським Франциском. Відбудеться також зустріч президента України з державним секретарем Святого Престолу П’єтро Пароліном за участю Секретаря з міждержавних відносин Святого Престолу Пола Річарда Галлахера.

Глава УГКЦ Святослав розповів, що для України може принести візит Зеленського до Папи РимьскогоВолодимир

Нагадаємо, у січні глава Української греко-католицької церкви Святослав в інтерв’ю «Главкому» висловив сподівання, що президент Зеленський запросить Папу до України і що з боку українського суспільства (незалежно від конфесій) буде позитивне ставлення і усвідомлення важливості такого жесту для скріплення української державності

Також глава УГКЦ Святослав назвав три умови для приїзду Папи Римського в Україну.