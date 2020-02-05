Стінка на стінку: В Казахстані глядачі турніру ММА влаштували масову бійку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Який турнір ММА без бійки? Скріншот

Битися чи не битися - такої ділеми немає у Казахстані

В столиці Казахстану - місті Нурсултан (колишний Астані, а до того Акмолі, а до того Целінограді, а до того - Акмолінську) - пройшов представницький турнір зі змішаних єдиноборств.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Російський турнір із боїв без правил перетворився на епічну бійню

Традиційно для таких заходів - східні характери не обмежились з’ясування стаосунків у рингу, а тому все переросло у махач стінка на стінку.

Маємо ефектні кадри з турніру.

Відео бійки на турнірі ММА в Казахстані Автор: Қызықты Видеолар

На них бачимо, як спочатку почалу з’ясовувати стосунки двоє глядачів з групи підтримки спортсменів - згодом до них приєднався який відчайдух з гіпсом на нозі - він кумедно стрибав, але в ударній техніці йому не відмовиш. Ну, а далі почалася біка у форматі всі проти всіх.

До речі, відео, яке проливає світло на спортивну подію, підписане як «Тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди, і після цього почалася масова бійка». Нащастя, обійшлося без жертв - надійно спрацювала поліція.

Організтори заходу бійку не заперечують та, схоже, схвалюють, а ось застосування холодної зброї категорично спростовують. Не вірите їм підстав нема.

Зазначимо, що минулого тижня у Москві на місцевому турнірі ММА сталася масова бійка, що зчинилася на расовому підгрунті.

Джерело: Главком СПОРТ