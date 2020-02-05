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    Стінка на стінку: В Казахстані глядачі турніру ММА влаштували масову бійку

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    Який турнір ММА без бійки? - Стінка на стінку: В Казахстані глядачі турніру ММА влаштували масову бійку
    Який турнір ММА без бійки?
    Скріншот

    Битися чи не битися - такої ділеми немає у Казахстані

    В столиці Казахстану - місті Нурсултан (колишний Астані, а до того Акмолі, а до того Целінограді, а до того - Акмолінську) - пройшов представницький турнір зі змішаних єдиноборств.

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    Традиційно для таких заходів - східні характери не обмежились з’ясування стаосунків у рингу, а тому все переросло у махач стінка на стінку.

    Маємо ефектні кадри з турніру.

    Відео бійки на турнірі ММА в Казахстані
    Автор: Қызықты Видеолар

    На них бачимо, як спочатку почалу з’ясовувати стосунки двоє глядачів з групи підтримки спортсменів - згодом до них приєднався який відчайдух з гіпсом на нозі - він кумедно стрибав, але в ударній техніці йому не відмовиш. Ну, а далі почалася біка у форматі всі проти всіх.

    До речі, відео, яке проливає світло на спортивну подію, підписане як «Тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди, і після цього почалася масова бійка». Нащастя, обійшлося без жертв - надійно спрацювала поліція.

    Організтори заходу бійку не заперечують та, схоже, схвалюють, а ось застосування холодної зброї категорично спростовують. Не вірите їм підстав нема.

    Зазначимо, що минулого тижня у Москві на місцевому турнірі ММА сталася масова бійка, що зчинилася на расовому підгрунті.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Казахстан ММА
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