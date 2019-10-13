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    У світі

    У Кенії авто поліції наїхало на бомбу – десять людей загинули

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    У Кенії авто поліції наїхало на бомбу – десять людей загинули

    Авто наїхало на саморобний вибуховий пристрій

    На кордоні Сомалі та Кенії у результаті вибуху на дорозі саморобного вибухового пристрою загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців. 

    Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

    «Вибух призвів до загибелі щонайменше 10 офіцерів воєнізованої поліції Кенії у графстві Гаріс на кордоні Кенії та Сомалі у суботу», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що автомобіль наїхав на саморобний вибуховий пристрій. Трагедія сталася на дорозі між населеними пунктами Лібой та Дамаяле.

    Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух. 

    Як повідомлялося, 22 вересня, унаслідок нападу терористів на військову базу у Сомалі загинули щонайменше вісім військовослужбовців. 

    вибух трагедія тероризм Сомалі автомобіль Кенія
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