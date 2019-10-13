У Кенії авто поліції наїхало на бомбу – десять людей загинули



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Авто наїхало на саморобний вибуховий пристрій

На кордоні Сомалі та Кенії у результаті вибуху на дорозі саморобного вибухового пристрою загинули щонайменше десять кенійських правоохоронців.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевих чиновників.

«Вибух призвів до загибелі щонайменше 10 офіцерів воєнізованої поліції Кенії у графстві Гаріс на кордоні Кенії та Сомалі у суботу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що автомобіль наїхав на саморобний вибуховий пристрій. Трагедія сталася на дорозі між населеними пунктами Лібой та Дамаяле.

Нагадаємо, на іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух.

Як повідомлялося, 22 вересня, унаслідок нападу терористів на військову базу у Сомалі загинули щонайменше вісім військовослужбовців.