На іранському танкері в Червоному морі стався вибух



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Після вибуху на танкері почався розлив нафти в морі

На іранському танкері, який перебував у Червоному морі приблизно в 96 км від саудівського порту Джидда, стався вибух. Про це повідомляє Press TV.

Крім того, в результаті вибуху на танкері сталася пожежа. Внаслідок пошкоджено два основних резервуара танкера, почався розлив нафти в море.

Як повідомляється, танкер належить іранської держкорпорації National Iranian Oil Company. За даними телеканалу, технічні експерти вже вивчають причини інциденту, при цьому вони не виключають можливість теракту.

Наприкінці вересня Саудівська Аравія відновила після атак колишній рівень видобутку нафти.

Раніше Саудівська Аравія вдвічі знизала видобуток нафти після атаки безпілотників.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп дозволив відкрити нафтові резерви США після атаки в Саудівській Аравії.

У ніч на 14 вересня підприємства Saudi Aramco піддалися атаці безпілотників. Зокрема, був атакований нафтопереробний комплекс, розташований на сході країни. Це призвело до скорочення видобутку нафти в Саудівській Аравії вдвічі - на 5,7 млн барелів на добу. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити, проте США засумнівалися в їх причетності і обвинуватили в тому, що трапилося, іранську владу. Тегеран відкидає ці звинувачення.

Пізніше у Пентагоні повідомили, що США планує перекинути до Саудівської Аравії військову техніку і близько 200 солдат.