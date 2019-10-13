Туреччина заявила про захоплення ще одного населеного пункту Сирії



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Проводяться рейди по виявленню залишків терористів

В рамках операції «Джерело світу» від терористів зачищено селище Сулук на південному сході сирійського району Таль-Абьяд.

Про це повідомляє Анадолу.

Як зазначається, проводяться рейди по виявленню залишків терористів.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

Нагадаємо, у рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.