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    У світі

    Туреччина заявила про захоплення ще одного населеного пункту Сирії

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    Туреччина заявила про захоплення ще одного населеного пункту Сирії
    Фото АА

    Проводяться рейди по виявленню залишків терористів

    В рамках операції «Джерело світу» від терористів зачищено селище Сулук на південному сході сирійського району Таль-Абьяд.

    Про це повідомляє Анадолу.

    Як зазначається, проводяться рейди по виявленню залишків терористів.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

    Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Нагадаємо, у рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

    Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.

    Туреччина Сирія тероризм
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