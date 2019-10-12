Україна передала Італії список італійців, що воювали за терористів на Донбасі



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Там є і списки терористичних організацій на італійській території – Антонищак

Українська сторона передала Італії імена щонайменше 25 італійців, які воювали на боці сепаратистів на Донбасі.

Про це заявив координатор батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Андрій Антонищак, повідомляє УНН.

«Минулого року взимку я оголосив, які були вже доведені, і зокрема скористався списком, який мені передав тодішній військовий прокурор Анатолій Матіос, за що я йому дуже вдячний – вони також провели кропітку роботу, частково ми знайшли, – 25 італійців з паспортами, з номерами телефонів, які вони користувались на нашій території, які воювали на боці сепаратистів, і трьом, якщо я не помиляюсь – можливо на сьогоднішній день більше – оголошена заочна підозра. Мені буде цікаво, як італійська сторона на це буде реагувати, коли справу направлять в Інтерпол проти тих людей, які воювали на боці терористів, і яким чином збирається італійська сторона їх видавати українському правосуддю. Тоді ми побачимо лице італійського чи європейського правосуддя», – сказав співрозмовник.

Він не відповів прямо на питання про те, чи планує українська сторона дійсно передати списки цих імен до Інтерполу.

«Ці списки є вже давно в посла в Італії, я вже давно надіслав ці списки в посольство. Я надіслав ці списки в Генпрокуратуру, в СБУ і МВС. У Міністерстві внутрішніх справ передали також італійській стороні, зокрема особисто передавав Арсен Аваков. Тобто в Італії є ці списки. Там є і списки терористичних організацій на італійській території, які займаються безпосередньо вербовкою найманців, що посилають на Донбас», – заявив Антонищак.

Як відомо, у липні 2017 року в Італії за підозрою в причетності до вбивства на Донбасі фоторепортера Андреа Роккелі арештували українського військового Віталія Марківа.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.

Як повідомлялося, українці та інші небайдужі люди влаштували акцію проти судового вироку бійцю Національної Гвардії України Віталію Марківу на п’ятому ювілейному фестивалі української культури у Венеції, що відбувся 8 жовтня.