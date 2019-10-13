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    Новини

    У Києві затримали напакований гранатами автомобіль

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    У Києві затримали чотирьох чоловіків зі зброєю та гранатами - У Києві затримали напакований гранатами автомобіль
    У Києві затримали чотирьох чоловіків зі зброєю та гранатами
    Фото: Київ оперативний

    «Форд» проходив по орієнтуванню як автомобіль, з якого було здійснено постріли

    У Києві на вулиці Академіка Заболотного поблизу тютюнової фабрики затримали водія та пасажирів автомобіля Ford Focus, в салоні якого знайшли зброю та вибухівку. 

    Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Близько 23:30 суботи, 12 жовтня, на Заболотного (на «Табачці») в Києві інспектори патрульної поліції зупинили «Форд», який нещодавно проходив по орієнтуванню як автомобіль, з якого було здійснено постріли (дзвінок на 102).

    Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили кілька гранат, одна з яких була із запалом.

    Тож на місце у терміновому порядку викликали вибухотехніків, ДСНС та слідчих столичного Головного управління поліції.

    Нині правоохоронці намагаються з’ясувати, звідки у цих людей такий арсенал зброї. 

    Київ ДСНС граната автомобіль
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