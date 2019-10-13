У Києві затримали напакований гранатами автомобіль
«Форд» проходив по орієнтуванню як автомобіль, з якого було здійснено постріли
У Києві на вулиці Академіка Заболотного поблизу тютюнової фабрики затримали водія та пасажирів автомобіля Ford Focus, в салоні якого знайшли зброю та вибухівку.
Про це повідомляє «Київ оперативний».
Близько 23:30 суботи, 12 жовтня, на Заболотного (на «Табачці») в Києві інспектори патрульної поліції зупинили «Форд», який нещодавно проходив по орієнтуванню як автомобіль, з якого було здійснено постріли (дзвінок на 102).
Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили кілька гранат, одна з яких була із запалом.
Тож на місце у терміновому порядку викликали вибухотехніків, ДСНС та слідчих столичного Головного управління поліції.
Нині правоохоронці намагаються з’ясувати, звідки у цих людей такий арсенал зброї.