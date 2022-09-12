У кількох російських містах прогриміли вибухи (відео)

РосЗМі повідомляють, що у Таганрозі працює протиповітряна оборона

Сьогодні жителі кількох міст у Росії чули звуки вибухів. Про це повідомляють Telegram-канали та росЗМІ.

Гучний вибух, як повідомляють російські ЗМІ, чули одразу в кількох містах Ростовської області:

у Ростові;

в Азові;

у Таганрозі;

у Новошахтинську;

у Шахтах;

у Новочеркаськ;

в Аксаї;

у Єйську.

Згодом з’явилась інформація, що у Таганрозі працює протиповітряна оборона.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.