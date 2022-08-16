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У Ростовській області РФ вирують масштабні пожежі (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Ростовській області РФ вирують масштабні пожежі (фото, відео)
Пожежники не можуть впоратися з вогнем 
фото: МЧС РФ

Постраждали кілька населених пунктів

У Ростовській області РФ поширюється масштабна пожежа, яку не можуть приборкати рятувальники. Площа загоряння вже зачепила три населені пункти. Про це пишуть російські ЗМІ.

Площа природної пожежі у Ростовській області збільшилася до 136 га. Через лісову пожежу в Усть-Донецькому районі пошкоджено 34 будівлі. Жителів евакуювали до пункту тимчасового розміщення. Постраждалих начебто немає.  

Вогонь перейшов на станицю Верхньокундрюченську, хутори Крива Лука та Черні. Найбільше пожежа торкнулася станиці, там де розташована більша частина пошкоджених будівель.

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За даними МЧС РФ, загалом пожежа пошкодила 60 будівель, із них сім житлових будинків. Над ліквідацією пожежі працюють літаки Бе-200ЧС, Іл-76 та вертоліт Мі-8 МНС. У гасінні вогню також задіяно 300 пожежників та 90 одиниць техніки, процес утруднений через спеку та вітер.

 

Раніше в серпні влада низки російських регіонів викрила недостатній захист лісів. У списку опинилися Якутія, Бурятія, Чукотка, Крим, Чечня та ще 15 регіонів РФ. 

Нагадаємо, нещодавно в РФ сталася чимала пожежа у Підмосков’ї: є загиблі та багато поранених.

Як відомо, весною пожежі в Росії викликали паніку: у багатьох регіонах було введено надзвичайний стан.

Теги: росія пожежа

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