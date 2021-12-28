У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото

Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року

Особливо місто вражає увечері, коли вмикається ілюмінація

У північній провінції Китаю Хейлунцзян, місті Харбін відкрили гігантське містечко з льоду. Зимовий парк розваг «Світ льоду та снігу» будують щороку до фестивалю снігу – навесні він тане, повідомляє Harbin Ice-Snow World.

Сніговий парк-місто Harbin Ice and Snow World розкинувся на площі понад 800 тис. кв/м. Захопливий вигляд має має в темний час доби, коли вмикається ілюмінація.

Цьогорічне місто поділено на сім зон: світло Зимових Олімпійських ігор, святилище п'яти кілець, блискуча вершина, фантазійне крижане поле, радісне збирання, пристрасне снігове коло та летюча снігова гора.

Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року. На майданчику розмістили десятки інсталяцій. Найпопулярнішу в туристів локацію цьогоріч оновили. Довжина гірки досягла 423 метрів, що є найдовшою за всю історію. Перепад висот еквівалентний 7-поверховому будинку.

Відвідувачі спускаються вниз з вершини із середньою швидкістю 100 метрів швидше, ніж за 10 секунд.

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