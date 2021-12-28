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    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото

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    Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року - У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року
    фото hrbicesnow.com

    Особливо місто вражає увечері, коли вмикається ілюмінація

    У північній провінції Китаю Хейлунцзян, місті Харбін відкрили гігантське містечко з льоду. Зимовий парк розваг «Світ льоду та снігу» будують щороку до фестивалю снігу – навесні він тане, повідомляє Harbin Ice-Snow World.

    Сніговий парк-місто Harbin Ice and Snow World розкинувся на площі понад 800 тис. кв/м. Захопливий вигляд має має в темний час доби, коли вмикається ілюмінація.

    Цьогорічне місто поділено на сім зон: світло Зимових Олімпійських ігор, святилище п'яти кілець, блискуча вершина, фантазійне крижане поле, радісне збирання, пристрасне снігове коло та летюча снігова гора.

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    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото
    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото

    Цього разу фест присвятили зимовій Олімпіаді, яка стартує у Пекіні у лютому 2022 року. На майданчику розмістили десятки інсталяцій. Найпопулярнішу в туристів локацію цьогоріч оновили. Довжина гірки досягла 423 метрів, що є найдовшою за всю історію. Перепад висот еквівалентний 7-поверховому будинку.

    Відвідувачі спускаються вниз з вершини із середньою швидкістю 100 метрів швидше, ніж за 10 секунд.

    Нагадаємо, у мережі показали унікальні фото старовинних вишиванок.

    Теги: Китай снігопад парк місто
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    У Китаї відкрили гігантське крижане місто: вражаючі фото