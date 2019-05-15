У Кремлі відреагували на нові санкції України
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Розсилка
Попередні рішення російської сторони були спровоковані саме українською владою, - прес-секретар Путіна
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував рішення влади України про впровадження з 1 серпня нових обмежень на поставки ряду товарів з Росії. Про це повідомляє ТАСС.
«Тут потрібно згадати, що попередні рішення російської сторони (про обмеження щодо товарів з України - ред.) були спровоковані саме українською владою», - сказав він, відповідаючи на питання про можливі кроки у відповідь Росії.
Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів змінив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.
Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів.
Як повідомлялося, Україна вводить спецмито на всі товари з Росії.
Нагадаємо, 10 квітня Україна розширила ембарго на російські товари. Таким чином, обмежено імпорт цементу і фанери з РФ.
Зазначимо, в грудні Кабінет міністрів продовжив мита на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року. Передбачається, що продовження мит сприятиме економічній протидії Російської Федерації та забезпеченню захисту національних інтересів.