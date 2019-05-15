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    У світі

    У Кремлі відреагували на нові санкції України

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    <span>Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт&nbsp;в Україну російської нафти і нафтопродуктів</span> - У Кремлі відреагували на нові санкції України
    Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів

    Попередні рішення російської сторони були спровоковані саме українською владою, - прес-секретар Путіна

    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував рішення влади України про впровадження з 1 серпня нових обмежень на поставки ряду товарів з Росії. Про це повідомляє ТАСС.

    «Тут потрібно згадати, що попередні рішення російської сторони (про обмеження щодо товарів з України - ред.) були спровоковані саме українською владою», - сказав він, відповідаючи на питання про можливі кроки у відповідь Росії.

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    Нагадаємо, сьогодні на засіданні Кабінет міністрів змінив перелік заборонених до ввезення в Україну товарів з РФ.

    Раніше уряд Російської Федерації заборонив експорт в Україну російської нафти і нафтопродуктів. 

    Як повідомлялося, Україна вводить спецмито на всі товари з Росії.

    Нагадаємо, 10 квітня Україна розширила ембарго на російські товари. Таким чином, обмежено імпорт цементу і фанери з РФ.

    Зазначимо, в грудні Кабінет міністрів продовжив мита на імпорт товарів з Росії до кінця 2019 року. Передбачається, що продовження мит сприятиме економічній протидії Російської Федерації та забезпеченню захисту національних інтересів.

     

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