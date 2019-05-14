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    У Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2»

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    <p class="articlecontentheadimg-caption">Будівництво газопроводу &laquo;Північний потік-2&raquo;</p> - У Сенаті США підготували санкції проти компаній, які будують «Північний потік-2»

    Будівництво газопроводу «Північний потік-2»

    Під санкції можуть потрапити компанії, які проводять прокладку глибоководних трубопроводів

    Сенатор від Республіканської партії Тед Круз і сенатор від Демократичної партії Джин Шахін підготували законопроект, який пропонує накласти санкції на європейські судна, які будують газопровід «Північний потік 2».

    Про це повідомляє Foreign Policy.

    Зокрема, під санкції можуть потрапити компанії, які проводять прокладку глибоководних трубопроводів.

    Сенатори вважають, що компанії використовують «технологічні ноу-хау, які є у західних енергетичних компаній, але яких немає в Росії».

    Нагадаємо, нещодавно посол Сполучених Штатів в Німеччині Річард Гренелл вкотре пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

    На початку травня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та прем'єр-міністр Словацької Республіки Петер Пеллегріні назвали «Північний потік-2» геополітичною зброєю.

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