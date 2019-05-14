ЄС не повинен визнавати російські паспорти - глава МЗС Естонії



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У квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР»

Естонський міністр підкреслив, що ЄС «залишатиметься єдиним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України»

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що ЄС має розширити санкції проти РФ за роздачу російських паспортів на окупованих територіях України.

Про це він написав у Twitter.

«Провокативні дії Росії в Україні говорять самі за себе. ЄС не повинен визнавати російські паспорти, видані українцям на окупованих територіях, має розглянути розширення санкцій», - зазначив Рейнсалу.

Естонський міністр підкреслив, що ЄС «залишатиметься єдиним у підтримці територіальної цілісності і суверенітету України».

Нагадаємо, Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні після засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі заявила журналістам, що у найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість запровадження санкцій проти Росії через видачу паспортів мешканцям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН висловив стурбованість і засудження указу Путіна.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.