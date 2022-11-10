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Ексдепутат Ради розбився у ДТП в окупованому Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексдепутат Ради розбився у ДТП в окупованому Криму
Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою
фото: t.me/breakingmash

Чоловік був напідпитку 

Колишній народний депутат Верховної Ради і голова колишньої української партії «Русь єдина» Олексій Ременюк розбився під час поліцейської погоні в окупованому Сімферополі. Про це повідомляє Telegram-канал Mash й уточнює, що екснародний обранець був напідпитку.

66-річний Ременюк їхав з дня народження товариша на своєму авто Range Rover, коли його зупинила поліція. Під час перевірки документів його попросили пройти алкогольний огляд – той почав відмовлятися, оскільки був п'яний.

Поліцейські спробували затримати Ременюка, проте він вирвався і поїхав, протягнувши інспектора на двері авто по асфальту.

Під час погоні машина Ременюка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з вантажівкою. Він та його пасажир померли на місці.

Олексій Іванович Ременюк (12 січня 1956, Давидки, Житомирська область) – український політик, підприємець. Депутат Верховної Ради України III і IV скликань (1998-2006). Був членом партій «Община», «Батьківщина» і «Русь єдина». Заслужений економіст України (2006).

Ексдепутат Ради розбився у ДТП в окупованому Криму фото 1

Влітку 2022 року восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність проросійської партії «Русь Єдина». Раніше вона мала назву «Партія політики Путіна».

Партія була створена в червні 2003 року під назвою «Слов'янський народно-патріотичний союз». Потім вона змінила назву на «Партія політики Путіна», а згодом стала називатися «Русь Єдина». Її співголова – Олексій Ременюк, нардеп III та IV скликання. Найбільшою прихильністю партія користувалася в Криму, але набирала менше ніж 0,5%.

Як повідомлялося, так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

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Теги: ДТП смерть поліція партії депутат Батьківщина Telegram

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